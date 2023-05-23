МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания Apple заключила многолетнее многомиллиардное соглашение с Broadcom по разработке компонентов 5G, следует из пресс-релиза Apple. СМИ узнали сроки начала коммерческой эксплуатации 5G и 6G-Ready в России

"Сегодня компания Apple объявила о заключении нового многолетнего многомиллиардного соглашения с Broadcom, ведущей ведущей американской технологической и передовой промышленной компанией. В рамках этого сотрудничества Broadcom будет разрабатывать высокочастотные компоненты 5G, в том числе FBAR-фильтры, и передовые компоненты беспроводной связи", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что фильтры FBAR будут разрабатываться и создаваться в нескольких ключевых американских производственных и технологических центрах, включая Форт-Коллинз, штат Колорадо, где у Broadcom есть крупное предприятие.

Технология 5G формирует будущее потребительской электроники следующего поколения, и Apple тратит десятки миллиардов долларов на развитие этой области в США, следует из сообщения.

Компания напоминает, что данные инвестиции являются частью обязательства Apple, взятого в 2021 году, инвестировать 430 миллиардов долларов в экономику США в течение пяти лет.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.