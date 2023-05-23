МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной инспекции ФНС России №47, требующей признать банкротом кипрскую Retail Chain Properties Limited, подконтрольную бывшим владельцам банка "Траст" Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Россияне стали чаще банкротиться в 2023 году

Заявление поступило в суд 19 мая, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности Retail Chain Properties Limited перед бюджетом в карточке дела не указана, но известно, что в феврале с должника было взыскано более 8 миллионов рублей недоимки по налогу на имущество, а также пени.

Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. В частности, она сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa. В 2021 году этого ритейлера приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Столичный арбитражный суд в июле 2018 года взыскал с Retail Chain Properties в пользу "Траста" около 107,5 миллиона долларов и более 962 миллионов рублей долга по двум кредитным договорам. Решение затем оставили в силе все вышестоящие инстанции.

Российский аукционный дом в апреле сообщил, что "Траст" выставил на торги семь помещений супермаркетов "Лента" в Москве суммарной начальной стоимостью лотов почти 2,5 миллиарда рублей.