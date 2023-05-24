МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging, объединявшую семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах, примерно за 1 евро, заявил президент компании Михаил Шамолин. СМИ: имущество австрийской "дочки" "Газпрома" продадут на аукционе

"Сделка была совершена примерно за 1 доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 миллионов евро … Поэтому можно сказать, что бизнес был продан на сумму порядка 100 миллионов евро, что соответствует его оценке в досанкционном состоянии", — заявил он. Однако информацию о том, кто выступил покупателем, в компании не раскрыли.

"Продажа в тех условиях, в которых мы оказались, была единственным фактически вариантом сохранения этого бизнеса в рабочем состоянии. … Этот бизнес в целом никогда особо EBITDA не давал", — добавил Шамолин. Однако, по его словам, компания уже нашла рынки сбыта на этот объем продукции.

В конце марта президент Segezha сообщил, что сделка по продаже европейской "дочки" завершена.

Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год.

"Пока мы дивидендную политику пересматривать не планируем", — заявил он. По его словам, в прошлом году компания выплатила порядка 16 миллиардов рублей дивидендов, хотя в рамках действующей дивидендной политики сумма должна была быть в районе 5,5 миллиардов. "Таким образом, мы свой норматив по дивидендам, можно так сказать, перевыполнили", — добавил Шамолин.

"Нам просто нужно время для того, чтобы восстановить все, что было утрачено в ходе кризиса", — отметил президент компании.

Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Отмечалось при этом, что компания не исключает возможность выплаты дивидендов за третий квартал этого года.

По итогам 2021 года дивиденды Segezha Group составили 64 копейки на акцию. В том же году компания обновила свою дивидендную политику. В соответствии с ней Segezha "будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год". Она также намерена была выплачивать в качестве дивидендов от 3 до 5,5 миллиарда рублей каждый год в период с 2021 года по 2023 год. А с 2024 года, как ожидается, распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает 3 государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.