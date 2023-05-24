МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что необходимо вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, сообщил глава службы Максим Шаскольский. Wildberries проверил часть подозреваемых в нелегальном продвижении

Общественный совет при ФАС в понедельник направил письмо в правительство с просьбой вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки.

"Позиция не изменилась, мы считаем, что нужно вывести", — заявил Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о выводе маркетплейсов из-под моратория на проверки.

При этом в начале апреля в ФАС РИА Новости заявляли, что ведомство "выступает за равный подход ко всем участникам рынков". По мнению ФАС, может быть дополнительно изучен вопрос о снятии моратория на антимонопольные проверки в отношении всех аккредитованных организаций в области информационных технологий.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года.

Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Вопрос по введению в России инфраструктурного платежа, взимаемого с маркетплейсов для поддержки убыточной сети почтовых отделений, до конца не решен, так как необходимо внимательно изучить его, чтобы избежать лишней нагрузки на конечных потребителей, сообщил Шаскольский.

"Надо будет еще обсуждать. Вопрос до конца не решен. Дополнительные взносы с участников могут ложиться на конечных потребителей, поэтому здесь нужно внимательно посмотреть, лишнюю нагрузку на потребителей мы не поддерживаем", — сказал Шаскольский журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума.

В начале мая в СМИ появилась информация о том, что "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений с помощью взимания с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от миллиарда рублей, инфраструктурного платежа в размере 0,5% от квартального оборота. В свою очередь за почтовой компанией предлагалось закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции.

В середине апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что законопроект о компенсации затрат "Почте России" за работу в сельской местности представят в ближайший месяц. По его словам, это будет "механизм пока небюджетной компенсации". Министр также уточнил, что средства в фонд будут отчислять "участники рынка доставки товаров". До этого, в марте, он сообщал, что нужно сделать отдельный законопроект, который будет вводить справедливую компенсацию для "Почты России" расходов на оказание социально значимых услуг в сельской местности — "там, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер".

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.