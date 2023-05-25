МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Структура Guess Europe sagl американского производителя и продавца одежды Guess, зарегистрированная в Швейцарии, выкупила долю партнера Вячеслава Шикулова в российском бизнесе в размере 30%, следует из данных ЕГРЮЛ. СМИ раскрыло, сколько будет стоить уход европейских компаний из России

Соответствующие изменения 22 мая были внесены в сведения о юридическом лице.

В 2016 году Guess? Europe BV и бизнесмен Вячеслав Шикулов стали учредителями "Гесс? Сиайэс", в котором им принадлежало 70 и 30% долей соответственно.

Тогда уточнялось, что операционной деятельностью будет заниматься сама компания, а Шикулов станет отвечать за локальное развитие.