МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Sony представил новую портативную консоль — на ней пользователь сможет играть через Wi-Fi в игры, которые установлены на его PS5, следует из пресс-релиза компании. ЕК одобрила покупку Microsoft разработчика игр Activision Blizzard

"Компания анонсировала Project Q, специальное устройство, которое будет выпущено в конце этого года и позволит вам играть в любую игру, установленную на вашей консоли PS5, с помощью удаленного воспроизведения через Wi-Fi", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что у устройства будет яркий 8-дюймовый ЖК-экран с разрешением до 1080p и частотой 60 кадров в секунду.

Также компания представила первые официальные беспроводные наушники PlayStation, обеспечивающие погружение в звук нового поколения как на PS5, так и на ПК, а также возможность подключения к смартфонам через Bluetooth.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.