ПЕКИН, 25 мая — ПРАЙМ. Российско-китайский бизнес-форум, который прошел 23 мая в китайском Шанхае, принести хорошие результаты, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Financial Times: Россия и Китай отправят США с союзниками на "свалку"

"Китайско-российский бизнес-форум успешно прошел в Шанхае, в нем приняли активное участие компании из обеих стран, мероприятие принесло хорошие результаты", — сказала она.

Шу Цзюэтин отметила, что обеими сторонами были приняты решения усилить сотрудничество в сфере туризма и спорта, в области транспорта, медицинского обслуживания и других областях, а также постоянно повышать уровень сотрудничества в сфере торговли услугами.

По ее словам, на следующем этапе министерство коммерции КНР и соответствующие ведомства будут вместе с Россией работать над тем, чтобы полностью реализовать важный консенсус, достигнутый ранее лидерами двух стран, активно развивая двустороннюю торговлю в различных областях.

Российско-китайский бизнес-форум в Шанхае собрал более 1,2 тысячи участников.

По итогам 2022 года, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.