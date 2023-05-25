МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Около четырех процентов финских компаний ведут свой бизнес в России, при этом процент остался неизменным с ноября прошлого года, пишет Verkkouutiset. Биржевая цена на электричество в Финляндии впервые в истории ушла в минус

Как показал опрос Центральной палаты Финляндии, 85,3 процента компаний, принявших участие в исследовании, не ведут бизнес в России. При этом еще 10,5 процента находятся в процессе ухода из страны — в ноябре их доля составляла 15 процентов.

Всего в опросе приняли 95 крупных экспортных компаний.

Весной Минфин заявил, что внес изменения в условия выхода из России для компаний из недружественных стран. Предприятия должны будут платить не менее десяти процентов в бюджет России от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее десяти от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.