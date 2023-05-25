МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг рассказал о распространении магазинов российских брендов одежды

Ранее в четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.

"Заметим, что в случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта… По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", — говорится в сообщении.

"Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" — именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ", — добавляется в сообщении.

Сообщается, что мягкие линзы в России на данный момент производят 7 организаций — "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". Данный вид линз работает при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопсия (возрастная дальнозоркость). При этом российские производители также поставляют свою продукцию на экспорт — например, "Фирма Конкор" экспортирует мягкие линзы в страны ближнего зарубежья. В России резко повысился спрос на контактные линзы

Производством жестких линз в России занимаются 4 компании — "Окей Вижен Ритейл", "Доктор Линз Техно", "Смарт Оптикс" и НИИ глазных болезней. Жесткие линзы в некоторых случаях могут быть намного эффективнее мягких линз — например, в случае сильной степени астигматизма или пресбиопсии. Также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости.

По данным министерства, за 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% в натуральном выражении (по отношению к предыдущему году). Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом.