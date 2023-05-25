МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры, новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент, говорится в сообщении компании. ВТБ раскрыл, когда примет финальное решение о сделке по "Яндексу"

"Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса…. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, "Яндекс" анонсирует детали предполагаемой реструктуризации. Разрабатываемые советом директоров варианты учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании.

Подчеркивается, что бизнесы беспилотников, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России.

"Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. "Яндекс" раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно", — говорится в сообщении.