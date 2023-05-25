МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Руководитель международных B2B-сервисов "Яндекс Go" Грайр Аджемян стал директором по международному развитию сервиса по подбору недвижимости "Самолет плюс", структуры группы "Самолет", сообщил РИА Недвижимость управляющий партнер "Самолет плюс" Дмитрий Волков. "Яндекс Такси" запустил тариф "Межгород"

"Одно из направлений, за которое я отвечаю, – "Самолет плюс" – развивается сегодня в России, но недавно, буквально вчера, мы взяли человека на международное развитие. Хотим выходить в другие страны, по крайней мере, думаем об этом", — сказал он, выступая в четверг на конференции "Яндекса".

По его словам, "Самолет" хочет конкурировать не только с девелоперскими, но и с IT-компаниями.

В конце прошлого года гендиректор "Самолета" Антон Елистратов в интервью РИА Недвижимость говорил, что строительство жилья за границей пока не является приоритетом для компании, при этом не исключен выход в другие юрисдикции, в том числе с девелоперскими проектами.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. Ранее сообщалось, что структура девелопера "Самолет плюс" приобрела агентство недвижимости "Золтор", а до этого — в 2021 году, сеть агентств недвижимости "Перспектива 24" для выхода группы на рынок вторичного жилья.