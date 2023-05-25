МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Нетипичная" сделка Guess по выкупу доли партнера в российском бизнесе обусловлена заключенным еще в 2015 году соглашением и вряд ли станет примером для остальных компаний, однако она может помочь компании уменьшить санкционное давление и расширить бизнес в России, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. ЦБ назвал криптовалюту спекулятивным активом

Согласно данным ЕГРЮЛ, структура Guess Europe sagl американского производителя и продавца одежды Guess, зарегистрированная в Швейцарии, выкупила долю партнера Вячеслава Шикулова в российском бизнесе в размере 30%. Соответствующие изменения были внесены 22 мая. При этом между сторонами еще в 2015 году было заключено соглашение о пут-опционе.

АКЦИОННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ

Старший юрист BGP Litigation Екатерина Баранова пояснила, что пут-опцион — это соглашение, по которому одна сторона вправе продать свои акции (доли в уставном капитале) компании другой стороне в любой момент в течение определенного периода или при наступлении согласованных условий. Фактически по такому соглашению одна сторона вправе понудить другую выкупить принадлежащие ей акции на заранее согласованных условиях.

"Как следует из отчета американской Guess за 2022 год, соглашение о пут-опционе, заключенное в 2015 году, предусматривало право российского инвестора (Вячеслава Шикулова) в любой момент в период с 28 декабря 2020 года по 31 декабря 2025 года понудить Guess… выкупить принадлежащую ему долю в уставном капитале "Гесс? Сиайэс". При этом цена определялась в зависимости от величины прибыли компании. В ноябре 2022 года Шикулов реализовал свое право по пут-опциону и направил уведомление о продаже его доли в российской компании", — пояснила эксперт.

По словам Барановой, преждевременная реализация Шикуловым прав по пут-опциону может быть связана с возможностью продать долю в бизнесе по наиболее выгодной для него цене, поскольку стоимость продажи определялась, в том числе, исходя из прибыли компании.

"Таким образом, нетипичная для сегодняшних реалий ситуация вызвана не желанием американской Guess консолидировать у себя 100% российского бизнеса, а намерением российского инвестора выйти из совместного бизнеса. Компания Guess в данном случае исполняет обязательства, принятые на себя еще в 2015 году… Указанный случай вряд ли станет примером для остальных компаний, поскольку фактически Guess покупает сейчас оставшуюся долю в российском бизнесе не по своей инициативе, а по воле Шикулова и с учетом коммерческих договоренностей", — заключила она.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева согласна с тем, что решение Шикулова продать долю до окончания срока соглашения продиктовано привлекательной ценой за нее. Так, стоимость его доли — 8 миллионов евро (689,6 миллиона рублей по курсу ЦБ на 25 мая). Она уточнила, что сделка также должна быть одобрена правительственной комиссией в России, а ее завершение ожидается до конца 2024 года.

При этом в последнем отчете компании отмечается, что спецоперация РФ на Украине не оказала серьезного влияния на деятельность российского представительства Guess — все поставки компании проходят проверку в части ограничения ввоза в страну товаров дороже 300 долларов или евро за единицу, как того требуют санкции США и ЕС. А выручка российской "дочки" в 2022 году и вовсе выросла на 24%, до 4 миллиардов рублей, чистая прибыль — в 3,5 раза, до 283,1 миллиона рублей. Индийские СМИ раскрыли последствия санкций против российских алмазов

"Можно предположить, что несмотря на то, что возможности по расширению бизнеса в России из-за запрета США на новые инвестиции ограничены, компания надеется занять освободившуюся от конкурентов нишу на российском рынке, избавляясь лишь от российских совладельцев, чтобы сократить санкционное давление", — резюмировала Андреева.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

В 2016 году Guess? Europe BV и бизнесмен Вячеслав Шикулов стали учредителями "Гесс? Сиайэс", в котором им принадлежало 70 и 30% долей соответственно. Тогда уточнялось, что операционной деятельностью будет заниматься сама компания, а Шикулов станет отвечать за развитие. При этом, согласно отчету Guess за 2022 год, сеть участвует в соглашении о продаже обыкновенных ценных бумаг, которые представляют собой оставшуюся неконтролирующую долю участия в ее дочерней компании, находящейся в основной собственности, Guess CIS.

Guess — американская розничная компания, основанная в 1981 году. Развивает одноименный бренд и специализируется на производстве и продаже одежды и аксессуаров. С 2005 по 2010 года работала в России с дистрибьютором "Джамилько", который также занимается такими брендами, как New Balance, DKNY и рядом других. После 2016 года американский бренд решил развиваться на российском рынке самостоятельно.

При этом в России компания владеет 44 магазинами и выступает дистрибьютором для оптовых партнеров, сотрудничает с крупными онлайн-площадками и универмагами, включая Lamoda, "Стокманн", Lady & Gentleman и Rendez-Vous.