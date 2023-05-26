МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. У среднего и малого бизнеса в России большой потенциал для выхода на биржу, граждане и фонды готовы вкладывать средства в такие компании, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В Тегеране оценили визит Набиуллиной в Иран

Глава ЦБ отметила, что есть "Сектор роста" на Московской бирже, который развивается, хотя пока не очень много малых компаний выходит туда. Она напомнила, что ЦБ также планирует разрешить выход среднего и малого бизнеса в сектор инноваций и инвестиций.

"Понятно, что через рынок капитала выходить малому и среднему бизнесу бывает сложновато, потому что там требования и к стандартам корпоративного управления, и к раскрытию информации. Меры поддержки по выходу на рынок должны быть. Но мы видим здесь большой потенциал: у нас розничный инвестор вышел на рынок, есть средства, которые граждане и фонды готовы вкладывать в малые компании", — продолжила Набиуллина.

"На наш взгляд, как в целом в экономике, так и для малого и среднего бизнеса недооцениваются возможности привлечения средств через рынок капитала", — подчеркнула она.