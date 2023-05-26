МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Темп прироста китайского экспорта в Россию говорит о том, что бизнес Китая приспособился к условиям на российском рынке и заполняет ниши, образовавшиеся после ухода западных компаний, но со временем он снизится, заявил профессор НИУ ВШЭ, бывший торговый представитель РФ в КНР (2001-2013) Сергей Цыплаков. Зеленский хочет установить беспошлинный экспорт в ЕС на постоянной основе

"Мы наблюдаем последние два месяца очень высокий темп прироста китайского экспорта в Россию… Это о двух вещах говорит: китайский бизнес приспособился к тем условиям, которые создались на российском рынке, а это условия, прямо говорить, не очень нормальные — я имею в виду с точки зрения санкционных ограничений", — сказал Цыплаков в ходе круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня".

Второе, добавил он, это то, что сейчас происходит процесс заполнения китайским бизнесом тех ниш, которые образовались на российском рынке после ухода значительной части западных компаний.

При этом вечным этот рост не будет, отметил эксперт. "Если брать совсем краткосрочную перспективу, то рост будет продолжаться, возможно, несколько месяцев. Но мы должны понимать, что на определенном моменте процесс должен завершиться — и темпы прироста товарооборота снизятся. Но здесь уже будут определять фундаментальные факторы, это потребность со стороны российского рынка и возможность китайских компаний", — отметил эксперт.

Циплаков добавил, что российский экспорт в Китай в этом году может столкнуться с рядом сложностей, связанных с международной конъюнктурой цен и неразвитостью транспортной инфраструктуры в стране.

"Что касается российского экспорта в Китай, то мы наблюдали высокие темпы роста российского экспорта в прошлом году, там был кумулятивный эффект, потому что международная конъюнктура цен была очень благоприятной для российских поставок, и Россия сумела существенно нарастить физические объемы поставок. Я имею в виду, увеличились поставки нефти, газа, как трубопроводного, так и СПГ", — сказал он.

Эксперт предупредил, что в этом году ситуация может оказаться не такой благоприятной, а кроме того страна столкнулась с проблемами транспортной инфраструктуры, а возможности Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали оказались ограниченными.

"В этом году ценовая конъюнктура не такая благоприятная. Второй момент — Россия столкнулась с серьезной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры даже не столько на границе с Китаем, хотя эта проблема тоже существует, сколько с неразвитостью инфраструктуры внутри страны. Возможности Транссиба и БАМа по перевозке грузов оказались очень ограниченными", — подчеркнул эксперт.