МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский бизнес выражает интерес к партнерству с Сомали в энергетической области и добыче полезных ископаемых, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

Российский министр в пятницу провел переговоры с сомалийским коллегой Омаром Джамой.

"Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", — сказал он.

Лавров добавил, что Россия готова оказывать Сомали гуманитарную поддержку.