Лавров отметил интерес российского бизнеса к сотрудничеству с Сомали
Лавров: российский бизнес готов сотрудничать с Сомали по полезным ископаемым и энергетике
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский бизнес выражает интерес к партнерству с Сомали в энергетической области и добыче полезных ископаемых, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Российский министр в пятницу провел переговоры с сомалийским коллегой Омаром Джамой.
"Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", — сказал он.
Лавров добавил, что Россия готова оказывать Сомали гуманитарную поддержку.