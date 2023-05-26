МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил законность решения Роспатента, аннулировавшего патент швейцарской Sqwin SA на изобретение "Система электронных платежей", из-за которого суды едва не запретили ввоз и продажу в России смартфонов Samsung, говорится в картотеке арбитражных дел. Общий суд ЕС поддержал Ryanair в споре о госсубсидиях Италии

Sqwin SA просила признать решение Роспатента от 30 апреля 2022 года недействительным. "Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", — такое решение, как сообщается в карточке дела, внес суд.

Заявление Sqwin SA поступило в СИП в июле прошлого года. Швейцарской компании до апреля 2022 года принадлежал российский патент "Система электронных платежей". Считая, что платежный сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение, Sqwin в феврале 2020 года обратилась в суд с иском, в котором потребовала запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, поддерживающих Samsung Pay.

Палата по патентным спорам Роспатента в марте 2022 года, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", аннулировала патент истца, так как при регистрации патента в РФ в 2019 году произошло расширение формулы изобретения по сравнению с международной заявкой 2013 года, что противоречит законодательству.

К тому времени спор рассмотрели уже две судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы в июле 2021 года запретил ответчикам Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. В октябре 2021 года суд в дополнительном решении перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.

Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2022 года отменил решение первой инстанции и полностью отклонил иск. Он установил, что в смартфонах Samsung не используется ряд признаков изобретения, охраняемого патентом швейцарской компании, а если хотя бы один из признаков не задействован, патент не считается использованным. Апелляцию затем поддержали СИП и Верховный суд.

Согласно описанию изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с долей 17%.