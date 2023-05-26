МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта, сообщила пресс-служба Минпромторга. Названо условие, при котором Duracell вернут в список параллельного импорта

"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении.

"С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, при сохранении официальных поставок данная продукция может быть исключена из перечня.

В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.

В четверг Минпромторг РФ также сообщил о том, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ.