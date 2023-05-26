МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил РИА Новости, что прокуратура в Москве начала проверку в отношении Wildberries по конфликту маркетплейса с продавцами. Wildberries опровергла блокировку товаров продавцов на 50 миллиардов рублей

"Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка", — сказал правозащитник.

В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество — сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".

Во вторник, 23 мая, порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов – как отмечал Волков, предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи.

Накануне Волков сообщил РИА Новости, что общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и 330 (самоуправство) УК РФ.

Волков также заявил, ссылаясь на продавцов, что Wildberries заблокировал их товары на 50 миллиардов рублей, причем продажи не прекратились, а деньги от реализации этих товаров не поступают на счета поставщиков. Маркетплейс опроверг эту информацию и призвал инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений.