МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рыбный экспорт в 2023 году превысит 6 миллиардов долларов, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В Минфине раскритиковали идею отмены НДФЛ для долгосрочных вкладов

"В целом, я думаю, что по итогам 2023 года мы 6 миллиардов долларов валютной выручки перешагнем, хотя предполагалось еще несколько лет назад, что к этому периоду у нас объем составит порядка 8 миллиардов долларов", — сообщил Зверев журналистам в ходе брифинга.

"Что касается лососевых, то путина начинается через неделю, прогнозы довольно хорошие, поэтому, исходя из этих прогнозов, можно так оценивать неплохие перспективы для валютной выручки и в этом сегменте", — добавил Зверев, поясняя прогноз.

Что же касается минтая, то, по его словам, охотоморская путина завершилась и аукционы по реализации минтаевой икры прошли, ассоциация зафиксировала небольшое снижение цен на аукционах. "Живой краб по-прежнему демонстрирует неплохую динамику по цене… В треске устойчивые ценовые позиции связанные с сокращением объема допустимого улова атлантической трески и уменьшением предложения на рынке", — добавил Зверев.

Комментируя итоги экспорта прошлых лет, глава ВАРПЭ отметил, что 2020-2022 годы стали периодом перенаправления экспортных потоков российской рыбопродукции. Причем большую роль в нем сыграла пандемия — российский экспорт в Китай, который был многолетним лидером по поставкам рыбы из России, в 2021 году сократился вдвое по сравнению с 2019 годом. Полноценное восстановление экспорта в 2022 году происходило "весьма бурными темпами".

Поставки рыбной продукции из РФ в Европу в 2022 году, по данным ассоциации, также выросли в сравнении с 2021 годом — более чем в 1,4 раза и превысили 1 миллиард долларов. Однако лидером по импорту рыбы из России остался Китай — он вырос в те же полтора раза, до 2,75 миллиарда долларов. На втором и третьем месте — Корея и Япония, причем если в Корею поставки выросли на 16,5% год к году, то экспорт в Японию снизился, но менее чем на 10%.

Продуктовая же структура экспорта сохраняется: львиную долю российского рыбного экспорта сейчас занимает минтай — как филе, так и икра (1,8 миллиарда долларов в 2022 году), следом идут крабы (1,6 миллиарда долларов), треска (1,1 миллиарда долларов) и лососевые (524 миллиона долларов).

Россия, по данным Росрыболовства, в 2022 году увеличила экспорт рыбной продукции на 4,5%, до 2,15 миллиона тонн. В 2021 году же, по данным ФТС, экспорт составил 1,647 миллиона тонн, что на 11,6% меньше, чем в 2020 году, а его стоимость при этом выросла на 26%, до 5,85 миллиарда долларов.