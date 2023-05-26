МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Дополнительную помощь выходящим на иностранные рынки отечественным компаниям необходимо обсудить, заявил глава государства Владимир Путин. Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной

Президент в пятницу встретился с членами "Деловой России".

"Все громче заявляют о себе динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, у них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив – это настоящий рынок будущего, именно на этом рынке российский бизнес молодой и гибкий, но уже с хорошей закалкой может успешно конкурировать и бороться за покупателя", — сказал Путин.

На этом фоне российский лидер предложил обсудить возможнеости содействия отечественным компаниям при выходе на иностранные рынки.

Глава государства также выдвинул идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда, наполнив его предметной работой. Путин подчеркнул, что ждет предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений по данному вопросу.