ТАШКЕНТ, 26 мая — ПРАЙМ. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" планирует выйти на рынок Узбекистана, начался подбор персонала для первого магазина в Ташкенте, сообщает интернет-сервис по подбору кадров и работы в республике hh.uz. ЦБ: российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

"Компания "Л'Этуаль" начинает активное развитие своей сети также на территории Узбекистана", — говорится в сообщении на сайте hh.uz.

На ресурсе, в частности, открыта вакансия директора первого магазина "Л'Этуаль" в Ташкенте.

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В 250 городах России открыто 1000 магазинов. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.

В апреле 2022 года еще одни российский ритейлер — "Магнит" — открыл свой первый магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане. Спустя год сеть представлена уже более 20 торговыми точками в Ташкенте и в Ташкентской области. До конца 2023 года в число магазинов в республике планируется довести до 80 точек за счет выхода в другие регионы страны.