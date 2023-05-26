МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Переговоры ВТБ о покупке доли в российском "Яндексе" пока находятся на самом начальном этапе, сообщил журналистам в кулуарах V съезда Ассоциации банков России зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Совдир "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании

"На самом начальном", — ответил он на вопрос, на каком этапе находятся переговоры.

По его словам, источником финансирования для покупки доли станут пассивы банка, то есть средства клиентов.

Во вторник глава банка Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ в составе консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли в "Яндексе", размер участия банка еще будет обсуждаться. Он рассчитывает на завершение сделки до конца года.