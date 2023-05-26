С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Кабмин будет взвешенно подходить к запрету материалов и веществ, которые нельзя утилизировать, чтобы не создать дополнительные трудности производителям вдобавок к санкциям, обсуждение проекта продолжится, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Российский бизнес могут обязать утилизировать упаковку, заявила Абрамченко

"Первое такое системное регулирование случилось в рамках закона о вторичных материальных ресурсах. Мы говорили, что под этот закон будет принят акт правительства. В акте будет установлен перечень товаров, работ, услуг, при использовании которых применяются вещества, которые невозможно утилизировать, для того чтобы эти вещества… запретить", — сказала Абрамченко на полях Невского международного экологического форума.

По ее словам, перечень еще не согласован. Абрамченко сообщила, что получает большое количество обращений от бизнеса и приняла решение продолжить обсуждение проекта.

"Запретить легко, как жить потом будем, если, не дай бог, какой-нибудь вид упаковки мы запретим и дальше, например, наши производители продуктов питания будут испытывать трудности помимо того, что у нас есть на фоне санкционного давления сейчас, поэтому будем очень взвешенно к этому подходить", — добавила вице-премьер.