МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам — инцидент значительного влияния не оказал, заявила компания. Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 71 процент

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о том, что Microsoft лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel и другим. Собеседник издания предположил, что отключение связано с тем, что компания могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем".

"26 мая офисные сотрудники Ozon действительно столкнулись с проблемой — не было доступа в некоторые офисные сервисы Microsoft. Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет", — говорится в заявлении маркетплейса.

В компании уточнили, что все системы, которые отвечают за работу складов, продавцов, партнеров и обслуживание клиентов — это собственная разработка, и они работают бесперебойно. При этом для оперативного общения команды используется ПО, также разработанное не Microsoft.

"Ozon использует офисные продукты Microsoft только по лицензии — ПО приобрели через официального партнера компании. Мнение о покупке лицензий "обходным путем" абсолютно не соответствует действительности", — добавляется в сообщении.

Корпорация Microsoft 4 марта прошлого года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.