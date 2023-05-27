НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая — ПРАЙМ. Запрет стран G7, особенно США, на использование российских алмазов нанесет большой ущерб ювелирной отрасли Индии, заявил РИА Новости президент Индийского института алмазов, член рабочего комитета Алмазной ассоциации города Сурата штата Гуджарат Динеш Навадия. Греция не соглашается с новыми антироссийскими санкциями, пишет Politico

США запретили ввоз российских алмазов и бриллиантов 11 марта 2022 года, но тогда эмбарго не коснулось изделий из российских алмазов, обработанных в третьих странах. Однако на саммите в Хиросиме в конце прошлой недели лидеры "Большой семерки" договорились сотрудничать в целях ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и взаимодействовать с ключевыми партнерами, чтобы обеспечить эффективное выполнение будущих санкций. Представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

"С тех пор, как встал вопрос о запрете "русских бриллиантов", среди людей, связанных с этой отраслью в Индии, возникла паника", — рассказал Динеш Навадия.

"Это неправомерно со стороны США и европейских стран запрещать российские алмазы. Это полностью политически мотивировано, это противоречит интересам отрасли и тех, кто в ней трудится", — считает эксперт.

По его словам, российские алмазы составляют 29% от общего объема импорта необработанных алмазов в Индию. В один из центров этой индустрии — штат Гуджарат — небольшие алмазы, подходящие для точной огранки и полировки, поступают главным образом из России. В Индии проходят обработку 14 из 15 бриллиантов, производимых в мире. Индийская продукция пользуется спросом в Китае, ОАЭ, но больше всего — в США. И именно Штаты — основной покупатель бриллиантов из российского сырья.

"Если Америка запретит ввозить наши изделия из российских алмазов, это будет очень тяжело для нас, потому что этот тип ювелирных изделий мы поставляем в основном именно в США. Во многих европейских странах спрос также снизится", — утверждает бизнесмен. Экспорт российской нефти в Индию достиг 32 миллионов тонн, заявил Новак

"В случае запрета на алмазы российского происхождения, если мы не сможем импортировать их, то наша отрасль огранки и полировки тонких алмазов будет полностью разрушена. Те, кто работает с тонкими алмазами из России, останутся без работы", — сказал он.

Эксперт поясняет, что ситуация с алмазами имеет как сходство, так и различие с ситуацией вокруг импорта российской нефти. Возможно, страны Запада не будут давить на Индию с тем, чтобы заставить ее полностью отказаться от закупки российских алмазов. Но вот найти сбыт готовой продукции будет уже невозможно, так как он завязан на американский рынок. "В случае если российские алмазы будут запрещены, то единственным вариантом для нас будет увеличение объемов производства бриллиантов из (искусственных — ред.) алмазов Lebron, так как и в Европе и в Америке есть растущий спрос на ювелирные изделия из этого вида алмаза", — заключил эксперт.

Алмазами Lebron в Индии называют искусственно выращенные (Lab-grown) алмазы местного производства, которые приобрели за последнее время большую популярность. Они на 30 — 70% дешевле алмазов природного происхождения.