МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов. Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно

"Здесь вопрос сложный, комплексный. Будет ли экспорт зерна увеличивается из России? Ответ — да, потому что Россия растёт в своем производстве", — сказал Орлов, добавив, что появились новые регионы, "это дополнительный потенциал производства".

Он подчеркнул, что Египет и не только требуют больше импорта, чтобы кормить свое быстрорастущее население.

"Спрос растет. Будем ли мы удовлетворять спрос — это вопрос наших возможностей производства, логистики и морского транспорта. Весь потенциал есть для роста экспорта (зерна). Сейчас сложный период: могут быть колебания, но это не тренд. Динамика для нас положительна",- добавил Орлов.

Председатель делового совета отметил, что недружественные страны создают трудности в страховании и фрахте морских судов, поэтому многие транспортеры не берут на себя риски по перевозке российской сельхозпродукции. Ситуация усложняется и несоблюдением российской части так называемой стамбульской продуктовой сделки.

"Но у России есть определенный фактор прочности. Экспорт продолжается", – заключил он. В МИД призвали российский бизнес активнее инвестировать в Африку

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.