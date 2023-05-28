МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Представителям турецкого бизнеса российские регионы привлекательны теплым отношением властей и минимумом бюрократических барьеров, заявил РИА Новости в субботу представитель компании "İMAŞ" Мустафа Озкылыч. В МИД назвали цель создания газового хаба в Турции

"Мы советуем соотечественникам работать с регионами РФ, в частности, с Башкортостаном, поскольку здесь очень теплое отношение к бизнесу и минимум бюрократических барьеров. В свою очередь советую российским бизнес-кругам открывать предприятия в свободных экономических зонах Турции. Это большое преимущество", — рассказал Мустафа Озкылыч РИА Новости на международном инвестиционном форуме в Сибае (Республика Башкортостан).

Он отметил, что в торгово-экономических связях на данный момент важнейшую роль играет система доставки товаров.

"Сейчас самое важное — это логистика. Решение этой проблемы при острой нехватке транспорта по доставке товаров позволит снять многие вопросы. Турция прекрасно знает качество башкирского зерна, крахмала и другой продукции. Сегодня на этом международном форуме важно выстроить логистическую цепочку с российскими партнерами. Как я говорил, отношение к бизнесу со стороны властей очень лояльное, поэтому уверен, что решим этот и другие вопросы", — сказал Озкылыч.