МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, многие из них – порядка 110 — имеют в стране свои производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Россию нельзя "отключить" от мировой экономики, заявил глава GIM Unimpresa

"Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это – 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, — россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", — сказал он.

По его словам, представлены они в самых разных областях, "многие – порядка 110 компаний – имеют в стране свои производства".

"Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии", — заметил итальянский бизнесмен.

"Причем разбросаны предприятия по всем регионам России, от Калининграда, как говорится, до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России", — подчеркнул Торрембини.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 мая в 11.00 мск.