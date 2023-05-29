МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, основного владельца обанкротившегося "Нэклис-банка", привлек ее к участию в деле о банкротстве этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда. ФНС потребовала признать банкротом офшор экс-бенефициаров банка "Траст"

Суд также привлек к участию в деле о банкротстве компанию Касперской Organat Financial Limited, которая, как отмечается в судебном акте, с мая 2017 года является участником банка с долей в уставном капитале 64%.

"Касперская Н.И. на основании декларации об утверждении доверительной собственности от 01.08.2015 является бенефициаром компании "Органат", управление компанией "Орагант" осуществляется номинальным собственником в интересах Касперской Н.И. Таким образом, компания "Органат" и Касперская Н.И. являются контролирующими лицами банка", – говорится в определении суда.

В нем также подчеркивается, что, обращаясь с ходатайствами о вступлении в дело, Касперская и Organat Financial Limited "реализуют свой законный интерес в должном формировании и расходовании конкурсной массы, а также в защите своих прав в рамках дела о банкротстве банка".

В законодательство в 2022 году были внесены поправки, которые наделили контролировавших должника лиц правом участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении не только вопроса о привлечении их к ответственности, но и иных вопросов, если их решение может повлиять на привлечение к ответственности или на ее размер, а также правом обжаловать принятые без их участия судебные акты.

Ранее АСВ направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Нэклис-банка", оцениваемым примерно в 2 миллиарда рублей, шестерых его бывших руководителей – экс-предправления и совладельца Сергея Борискина, бывших членов правления Елены Петровой, Наталии Акуловой и Виталия Ларичева, а также Дмитрия Алферова и Олега Уманского. С них же АСВ хочет взыскать еще и более 1,5 миллиарда рублей убытков.

Банк России в январе 2020 года отозвал у "Нэклис-банка" лицензию. Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Также в результате операций по замещению активов на балансе "Нэклис-банка" образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Указанные операции обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Арбитражный суд Москвы в марте 2020 года признал банк банкротом. На 1 декабря 2019 года "Нэклис-банк" занимал 251-е место в РФ по величине активов.