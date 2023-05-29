МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Необходимо определить приоритеты развития малого и среднего предпринимательства (МСП), а также добиться повышения его вклада в макроэкономические показатели по России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития предпринимательства. Итальянский бизнес продолжает работать в России, заявил глава GIM Unimpresa

"Сейчас необходимо определить дальнейшие приоритеты развития малого и среднего предпринимательства. Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом. Разумеется — с учетом накопленного опыта и всех стоящих перед нашей страной вызовов", — сказал он.

Мишустин призвал наполнить конкретной, предметной работой пятилетие предпринимательского труда в стране, которое предложил ввести президент России Владимир Путин.

"Президент на встрече с представителями "Деловой России" подчеркнул, что возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. И глава государства предложил объявить в России пятилетие предпринимательского труда… Важно наполнить его конкретной, предметной работой", — заявил премьер.

Мишустин предложил в ближайшее время провести отдельную стратегическую сессию по вопросам развития МСП.

Также он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса и антироссийские санкции, число субъектов МСП увеличилось за четыре года.

"Несмотря на вызовы, связанные сначала с пандемией, а затем с санкциями, за четыре года количество субъектов МСП выросло. А численность занятых по итогам последнего квартала прошлого года превысила 28 миллионов человек. В первую очередь, за счет почти 4 миллионов — индивидуальных предпринимателей. И самозанятых, которых сейчас уже – свыше 7,5 миллионов", — сообщил он.

По его словам, благодаря мораторию, число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

"Важное направление — снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", — заявил глава правительства.

Премьер добавил, что российские власти будут делать все необходимое для развития малых и средних компаний в новых регионах.

"Особо хотел бы остановиться на ситуации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там действует почти семьдесят тысяч малых и средних компаний. И мы продолжим делать всё необходимое, чтобы эти компании развивались", — сказал он и отметил, что одна из первостепенных задач правительства — интеграция этих регионов в общую систему поддержки.

"Формируется институциональная база. Вновь создаваемые индивидуальные предприниматели и юридические лица включаются в Единый реестр. Сами российские субъекты тоже присоединяются к такой работе. Принимаются соответствующие законы и нормативные акты. Что позволит быстрее получить доступ к действующим у нас мерам. В будущем надо обеспечить открытие там и Центров "Мой бизнес", микрофинансовых и региональных гарантийных организаций", — заключил премьер.

Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.