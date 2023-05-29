МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке экономики России усиливается, особенно в таких секторах как обрабатывающая промышленность, IT, туризм и другие, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Мишустин призвал повысить вклад МСП в макроэкономические показатели

"Именно сейчас усиливается роль МСП в структурной перестройке экономики, в особенности в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT, туризм", — сказал Решетников, выступая на правкомиссии по вопросам развития МСП.

Он отметил, что уже сейчас малый бизнес вносит значительный вклад в развитие конкретных отраслей. По его словам, если сравнить российский сектор малого бизнеса с другими странами, то по показателю "число субъектов МСП на тысячу человек населения" РФ находится в числе лидеров.

"Но при этом роль малого бизнеса, если судить по показателю доли в ВВП, в экономике ниже. То есть у нас каждый субъект МСП в России в среднем создает пока меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъекты МСП за рубежом", — добавил министр.

В связи с этим, продолжил Решетников, на горизонте до 2030 года, необходимо, учитывая накопленный опыт, выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса. "Прежде всего за счет акселерации, роста уже действующих предприятий. А для этого необходимы условия, чтобы компании более активно, безболезненно, не боясь, переходили из категории в категорию — из ИП в микробизнес, из микро — в малый бизнес, из малого – в средний. И дальше", — уверен глава министерства.

По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3%. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году показатель должен достичь 32,5% ВВП.