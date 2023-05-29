МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг по аналогии с механизмом, принятым в отношении общепита. Мишустин призвал повысить вклад МСП в макроэкономические показатели

"Проблема барьеров, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений для налоговых режимов, характерна не только для предприятий общественного питания, но и у коллег из смежных отраслей — сферы услуг, фитнеса. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим и на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН", — сказал он.

Премьер добавил, что льготу возможно распространить на отели и фитнес-клубы, но "нужно все очень аккуратно продумать".

"Я попросил бы Минфин, Минэкономразвития и ФНС посмотреть на такие предприятия", — заявил Мишустин.

"Все здесь разумно, если есть соответствующие проблемы у коллег, которые этим занимаются. Вы помните, основные проблемы были — получение вычета при покупках, огромное количество было нюансов, связанных с деятельностью кафе", — добавил премьер.

Президент России Владимир Путин в июле 2021 года подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания, чья годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год. Мера распространяется на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание.

С предложением расширить этот механизм выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе заседания правкомиссии по вопросам развития МСП.