МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину и Минэкономразвития обеспечить запуск грантовой программы для поддержки социального бизнеса в новых регионах России. Решетников отметил усиление роли МСП в структурной перестройке экономики

На заседании правительственной комиссии по развитию МСП в технопарке "Калибр" в Москве председатель правительства ДНР Евгений Солнцев предложил кабмину ввести новую меру поддержки социального бизнеса в виде безвозмездных грантов в размере 500 тысяч рублей. В ходе мероприятия пояснили, что данная мера поможет обеспечить занятость.

"Согласен с вами, конечно, надо оказать помощь бизнесу в новых российских регионах, тем более таким, о которых вы говорите. Предприятия решают очень серьезный вопрос — помогают людям. Максим Геннадьевич (Решетников — министр экономического развития РФ — ред.), я попрошу вместе с Минфином, надо обеспечить запуск грантовой программы поддержки предпринимателей, которые занимаются, в первую очередь, социально значимыми проектами — это очень важно", — сказал премьер.