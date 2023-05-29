МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России технически готова расширить автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) для малого бизнеса на другие регионы России с начала 2024 года, однако решение — за каждым регионом, заявил глава службы Даниил Егоров в ходе заседания правительственной комиссии по развитию МСП в технопарке "Калибр" в Москве. Мишустин призвал повысить вклад МСП в макроэкономические показатели

В ходе комиссии президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложил некоторые изменения в связи с использованием АУСН. "Предлагаем расширить территориальный охват эксперимента и предоставить возможность налогоплательщикам переходить на применение АУСН в течение календарного года. Кроме того, в настоящий момент существует запрет на применение такого налогового режима для предприятий, которые осуществляют свою деятельность через агентские договоры и договоры комиссий через агрегаторы — это маркетплейсы, а мы ими пользуемся сегодня, цифровизация идет. Предлагаю распространить действие АУСН на таких налогоплательщиков", — сказал Бухаров.

В ответ на первые два предложения глава ФНС заявил, что ведомство технически готово. "Второй вопрос касается того, можно ли входить в этот режим (в течении календарного года — ред.)? Сейчас можно войти только первого числа, потом весь год ждешь следующего периода. Технически мы к этому подготовились. Если будет принято министерством финансов и правительством, и Госдумой такое решение, то это реализовать возможно", — сказал он, добавив, "что касается расширения (на остальные регионы РФ — ред.), тоже мы технически готовы".

"Как вариант — это по решению каждого отдельного региона. Если регионы решат, что им это нужно, то, соответственно, можно", — сказал он, комментируя вопрос о распространении АУСН на другие регионы РФ. Мишустин поручил оценить возможность отмены НДС для отраслей сферы услуг

Комментируя предложение Бухарова о том, чтобы расширить АУСН на предприятия, которые работают через агентский договор или агрегаторы (маркетплейсы), Егоров сказал: "То, что сказали по поводу работы через маркетплейсы — мы считаем, что это реалистично сделать. Собственно, такой законопроект уже с министерством финансов прорабатываем". Отвечая на уточняющий вопрос премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, когда озвученные меры могут начать работать, глава ФНС ответил, что это, по его мнению, возможно со следующего года.

В феврале текущего года Егоров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства говорил о том, что ФНС будет технически готова применять систему автоматизированного упрощённого налогообложения для малого бизнеса по всей территории России с начала 2024 года. Тогда же он сказал, что ФНС и Минфин проанализируют итоги этого "пилота" и будут готовы распространить его на всю территорию страны.

С 1 июля 2022 года автоматизированная система работает в качестве "пилота" в четырёх российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан. Участникам эксперимента не нужно готовить и подавать налоговые декларации — платежи рассчитываются автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам. Такой подход позволяет снизить производственные издержки микропредприятий, а освободившиеся ресурсы они могут направлять на собственное развитие.