МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, устанавливающего нулевую ставку НДПИ для газа, добытого на Ямале и Гыдане под производство аммиака и водорода. На рассмотрение Госдумы он может быть вынесен 31 мая. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на обеспечение условий для создания новых мощностей по производству аммиака и водорода на полуостровах Ямал и Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе путем предоставления налоговых льгот. Его реализация позволит обнулить НДПИ для проекта "Новатэка" по производству аммиака "Обский ГХК" на Ямале.

Законопроект предусматривает установление нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыданский в ЯНАО и используемых исключительно для производства аммиака или водорода.

Одновременно предусматривается возможность установления региональными законами пониженной ставки по налогу на прибыль для компаний, производящих аммиак и водород на новых мощностях на Ямале и Гыдане.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку льготы по НДПИ и налогу на прибыль распространяются на организации, производящие аммиак и водород на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года.

"Новатэк" прорабатывает проекты "Обского ГХК" и "Обского СПГ" на Ямале. Их планируется объединить в единый комплекс, сырьевой базой которого обозначались месторождения Верхнетеутейское, Западно-Сеяхинское, Арктическое и Нейтинское. Мощность двух линий "Обского ГХК" планировалась не менее 2,2 миллиона тонн "голубого" аммиака в год и около 130 тысяч тонн водорода для нужд "Новатэка". Производство СПГ планировалось в объеме 5 миллионов тонн в год. Реализация "Обского ГХК" пока приостановлена, инвестрешение по "Обскому СПГ" ожидается в 2023 году.