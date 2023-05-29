МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Антон Алиханов выступил с предложением по пересмотру подхода к механизму "третий лишний" для российских производителей. Мишустин призвал повысить вклад МСП в макроэкономические показатели

На заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в понедельник Алиханов попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность дать отечественным производителям работать по принципу "второй лишний".

"Есть конкретные примеры. Вы встречались с нашим калининградским производителем электрических колясок для инвалидов Романом Араниным… Раньше он конкурировал с немецкими производителями Ottobock. Был внедрен механизм "третий лишний", но ситуация такая, что он один-единственный. Этого самого третьего, даже двух нет наших производителей и сейчас, после прекращения поставок со стороны европейских стран, он конкурирует с азиатскими компаниями. Он все равно остается один, и механизм " третий лишний" в смысле поставок для госнужд не срабатывает. Поэтому мы бы просили проанализировать, может быть, дать поручение проанализировать вот такого рода компании и дать возможность им работать по принципу "второй лишний", если это возможно", — губернатор Калининградской области.

Мишустин поддержал инициативу. "Поддерживаю. Надо подумать об этом. Механизм мы обсуждали, конечно, при других условиях — до санкционного давления. Надо поручить это и Минтруду, и Минпромторгу… совместно с Минэкономразвития подумать, предложить варианты", — заключил он.

При работе механизма "второй лишний", если одна из заявок на участие в конкурсе на закупку товара представлена производителем, который выпускает препарат на территории ЕАЭС по полному циклу, такая заявка побеждает. Если подобных заявок несколько, они соревнуются между собой по критерию наименьшей цены. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, в зависимости от имеющихся заявок может применяться механизм "третий лишний" (когда соревнуются участники с частичной локализацией и исключаются иностранные производители без локализации) или же закупка проходит без ограничений (в случае отсутствия заявок с каким-либо уровнем локализации).