ПЕКИН, 30 мая — ПРАЙМ. Китай всегда приветствовал визиты бизнесменов из разных стран, в том числе Илона Маска, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Маск резко отреагировал на заявление сенатора о пользе трат США на Украину

"Китай всегда приветствовал деловых людей из разных стран, в том числе господина Маска, прибывающих в Китай для того, чтобы лучше понять Китай и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству", — сказала она.

Нин подчеркнула, что Китай решительно продвигает открытость своего рынка для внешнего мира и позитивно смотрит на инвестиции предприятий с иностранным капиталом, которые способствуют экономическому развитию КНР.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американский миллиардер Илон Маск, владеющий рядом технологических компаний, может нанести визит в Китай и встретиться с представителями правительства КНР на этой неделе.

В Китае у компании Маска Tesla Motors есть завод Gigafactory Shanghai — крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.