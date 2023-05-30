БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.

В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, а следовательно, незаконно.

Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.