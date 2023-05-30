МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволяет передавать конфискованные товары легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны. СМИ: санкции против России лишают ее граждан важнейшего права

Нововведение позволит с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи.

В настоящее время часть конфискованных товаров легкой промышленности (их перечень установлен правительством РФ) подлежит уничтожению, а часть может передаваться социальным организациям.

Так, ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания, продукты детского и лечебного питания, одежду, обувь, другие предметы первой необходимости организациям соцобслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха и оздоровления детей (за исключением частных организаций), органам соцзащиты населения.

Новый закон позволит Росимуществу и ФТС не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России, в случаях и порядке, установленных правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.