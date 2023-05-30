МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Критерии, по которым Евросоюз формирует список ограничений, к "Мегафону" не применимы, деятельность компании носит "исключительно гражданский характер", рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора. Премьер Грузии назвал требования ввести санкции против России неприемлемыми

Ранее во вторник в официальном журнале ЕС появился документ, из которого следует, что "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании. В нем сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения.

"Учитывая исключительно гражданский характер нашего бизнеса, мы убеждены, что критерии, по которым формируется список ограничений ЕС, к "Мегафону" не применимы", — отметили в компании.

Мобильный оператор подтвердил, что действительно оспаривает решение о введении ограничений и уверен, что оснований для включения компании в санкционный список нет. "Основополагающая задача бизнеса "Мегафона" – предоставление услуг связи населению по всей стране, при этом для 1,5 миллиона абонентов "Мегафон" является единственным доступным оператором связи", — сообщили в пресс-службе.

Евросоюз 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.

Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.