БЕРЛИН, 30 мая — ПРАЙМ. Антимонопольное ведомство ФРГ подозревает более 100 коммунальных предприятий в неправомерном обогащении посредством подачи заявлений на компенсацию затрат в рамках государственных мер по стабилизации цен на энергоносители. Паровозик устал и сломался: Германия больше не может содержать Европу

"Начатые сейчас расследования касаются компаний, подавших заявки на предоплату за поставку тепла в соответствии с законом о регулировке роста цен", — сказано в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

В процессе расследования будут проводиться проверки более сотни коммунальных компаний, подозреваемых в том, что, несмотря на компенсации о государства, они завышали цены для своих клиентов.

Ранее аналогичные расследования проводились в отношении фирм-поставщиков газа.

В 2022 году ФРГ, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.