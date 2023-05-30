МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Польша уже запретила российским и белорусским грузовикам пересекать свои границы с 1 июня и хочет предложить ЕС внести в 11-й пакет санкций запрет на въезд полуприцепов. Но зеркальный ответ Москвы не замедлит себя ждать, пишет Rzeczpospolita. Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

Запрет на пересечение польской границы не станет эффективным, поскольку большая часть грузоперевозок уже осуществляется через Литву. Отсутствие общего запрета ведет к дискриминации польских компаний — российские и белорусские перевозчики обходят санкции и предлагают свои услуги на 300-500 евро дешевле, объясняют источники издания.

Россия готовит аналогичный запрет для польских грузовиков. Если его введут, они смогут доезжать лишь до ближайших к границе таможенных терминалов, а дальше перегружаться на транспорт российских перевозчиков. Кроме того, Госдума предлагает запретить польским перевозчикам заправляться топливом по российским ценам.

На российский импорт мера вряд ли окажет влияние, поскольку товары будут перевозить на грузовиках из других стран, однако тарифы на перевозку могут вырасти, делает вывод издание.

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