МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Количество проверок бизнеса и контрольно-надзорных мероприятий в целом в 2022 году было на минимальных уровнях, но считать проблему административной нагрузки на предпринимателей решенной нельзя, следует из ежегодного индекса административного давления, подготовленного институтом бизнес-омбудсмена РФ. Алиханов предложил пересмотреть бизнес—механизм "третий лишний"

В топ-10 регионов с наименьшим административным давлением вошли: Смоленская, Вологодская и Костромская области, а также республики Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Крым, Дагестан и Марий Эл. Индекс административного давления традиционно включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, а также ФНС России.

"В 2022 году отмечено рекордно низкое количество проверок (снижение на 70% по сравнению с 2021 годом) и контрольно-надзорных мероприятий в целом. Сказалось введение моратория на плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия", — говорится в документе. Так, в 2022 году было проведено 292 тысячи проверок, а в 2021 году — более 975 тысяч.

Кроме того, указывают авторы исследования, в прошлом году проанализированные контрольно-надзорные органы стали больше использовать предупреждения. За минувший год доля предупреждений в числе всех форм реакций по результатам контрольно-надзорных мероприятий выросла с 22,49% до 41,7%.

В то же время, пишут авторы индекса, предприниматели отмечают рост административной нагрузки за рамками контрольно-надзорной деятельности. "По итогам первого квартала 2023 года рост нагрузки, связанной с налоговыми проверками и другими факторами, отметили 37,6% предпринимателей, снижение – 9,2%, отмечается рост числа выездных налоговых проверок и рост числа доначислений, количества предпроверочных налоговых мероприятий", — отмечается в исследовании.

"По данным Генеральной прокуратуры, существует практика подмены контрольно-надзорной деятельности правоохранительными органами возбуждением уголовных дел и следствием. Расширяется сфера действия государственных автоматизированных систем контроля, зачастую дублирующих друг друга. Таким образом, проблему административной нагрузки нельзя считать решенной", — заключают авторы исследования.