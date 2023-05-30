МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил рассмотрение спора "Авиакапитал-сервиса" (лизинговая "дочка" "Ростеха") с Airbus в Международном арбитражном суде, говорится в сообщении "Ростеха". Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании Smartavia

Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы "Авиакапитал-сервис" направил 26 апреля. Изначальная суть спора — возврат авансовых платежей, которые были перечислены по предварительному договору на поставку лайнеров А350 для "Аэрофлота". "Самолеты, как вы знаете, в Россию не пришли, деньги присвоены Airbus под предлогом санкций", — пояснили в госкорпорации.

"После получения нашего иска Airbus выразил несогласие с рассмотрением дела в России и инициировал арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже – вероятно, в расчете на то, что европейские судьи защитят европейскую компанию и будут покрывать беззаконие", — рассказали в пресс-службе.

"Суд первой инстанции удовлетворил заявление компании "Авиакапитал-Сервис" и установил запрет на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже. Мы довольны этим решением, считаем это первым шагом на пути к победе над недобросовестным партнером", — прокомментировали в "Ростехе".