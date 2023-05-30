МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Великобритания на год продлила приостановку ограничений на импорт украинской горячекатаной листовой и рулонной стали, сообщило во вторник Управление по защитным мерам в торговле Британии (Trade Remedies Authority, TRA). СМИ: Украина отдаст Западу за долги свое главное богатство

В августе 2022 года Великобритания приостановила на девять месяцев применение защитных пошлин на импорт указанных выше товаров.

"Меры торговой защиты на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали с Украины были приостановлены с августа 2022 года. Приостановка должна была закончиться 30 мая 2023 года… Настоящее приостановление продлится ещё на 12 месяцев с 30 мая", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте британского правительства.

Горячекатаная листовая и рулонная сталь используется преимущественно в машиностроении, электронной промышленности, строительстве и автомобилестроении.