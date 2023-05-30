МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект об "индексации" размеров крупного и особо крупного ущерба, которые переводят нарушение в уголовную статью по экономическим составам преступлений, поправки направлены на перевод наказаний из уголовных составов в административные. Институт бизнес-омбудсмена отметил снижение числа проверок предпринимателей

Депутаты предлагают внести изменения в примечания к статьям 170.2 (Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования), 178 (Ограничение конкуренции), 180 (Незаконное использование средств индивидуализации товаров), 199 (Уклонение от уплаты налогов), 199.1 (Неисполнение обязанностей налогового агента), 199.3 (Уклонение страхователя — физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование), 199.4 (Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов) УК РФ, подняв показатели крупного и особо крупного ущерба на несколько миллионов рублей.

"По размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%. Размер ущерба не соответствует причинённому вреду. Нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей", – сообщил ранее один из авторов инициативы лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Как поясняют авторы инициативы, реальная инфляция растёт, а суммы ущерба по экономическим статьям, из-за которых возбуждают уголовные дела, не пересчитывали уже много лет.