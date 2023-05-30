МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Компания Veon подала всю необходимую документацию в Euroclear, Clearstream и регистраторам для того, чтобы погасить еврооблигации Veon, принадлежащие ее дочерней компании ПАО "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), она вступила в завершающую стадию закрытия сделки по продаже российских активов, следует из сообщения на сайте компании. В ЕК объяснили, зачем нужна заморозка активов Банка России

"Veon Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные возможности подключения и онлайн-услуги, сегодня сообщает, что подала всю необходимую документацию в Euroclear, Clearstream и регистраторам для погашения еврооблигаций Veon, принадлежащих ее дочерней компании ПАО "ВымпелКом". Таким образом, компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов Veon в России, о которой было объявлено 24 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

По условиям облигаций Veon, регистратор должен аннулировать облигации Veon, которые были приобретены дочерней компанией и переданы регистратору для аннулирования. Оба условия отмены были выполнены.

"Данная отмена является безналичной операцией, необходимой для нашего своевременного выезда из России, и защищает Veon и ее инвесторов от риска двойных выплат в будущем. Мы с нетерпением ждем завершения этой отмены, что станет важной вехой в закрытии продажи операций Veon в России", — прокомментировал генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу. Он добавил, что аннулирование еврооблигаций "путь к выходу Veon из России" так, чтобы это было оптимально для всех заинтересованных сторон — в том числе инвесторов, кредиторов, клиентов и сотрудников.

Veon в ноябре 2022 года заявила об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon, в пользу российских инвесторов. Veon также сообщал, что передача "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.