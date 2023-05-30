МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Следует на законодательном уровне подумать о регулировании деятельности креативных кластеров в городах, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил вклад креативных индустрий в отечественную экономику

"На самом деле это хорошие проекты, они во многих городах развиваются. И, может быть, настало время законодательно отрегулировать", — сказал он.

На выставке в центре "Зотов", посвященной креативной экономике, представитель уфимского креативного кластера озвучил президенту несколько просьб — определить законный статус креативного кластера как самостоятельной единицы, чтобы местные власти могли делать льготы по налогообложению, и разработать меры поддержки владельцев недвижимости, которые развивают кластеры.