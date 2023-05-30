МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России государственный кешбэк за покупку отечественной электроники с российскими операционными системами и товаров легкой промышленности, сообщает пресс-служба омбудсмена со ссылкой на руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко. Путин отметил вклад креативных индустрий в отечественную экономику

Уточняется, что эти предложения сформулированы в специальном докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который вошел в состав ежегодного доклада Титова президенту России.

"Для стимулирования спроса предложено расширить перечень существующих государственных программ (туристический кешбэк; кешбэк на отечественные автомобили и так далее). В частности, ввести: кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами (компьютеры, мобильные телефоны и другие бытовые устройства), сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции российской легкой промышленности", — заявил в ходе всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей Свириденко, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что также предлагается ввести сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей и на программы профессиональной подготовки, социальные услуги и образовательные программы по техническим профессиям. Помимо этого, предложено ввести ускоренную амортизацию (до 150% от стоимости) оборудования российского производства. Институт бизнес-омбудсмена отметил снижение числа проверок предпринимателей

Свириденко также подчеркнул, что сейчас меры поддержки региональной промышленности из федерального бюджета распределяются с определенными ограничениями по числу индустриальных площадок. В частности, правила предоставления и распределения субсидий ограничивают число их в одном регионе пятью промышленными парками. В связи с этим также было высказано предложение снять этот лимит, поставив количество площадок в зависимость от реального числа проектов, заявленных инвесторами к реализации.

"Промышленность нуждается в расширении способов доступного финансирования… Предлагается запустить механизм проектного финансирования проектов структурной перестройки и технологического суверенитета объемом на 1-2 триллиона рублей в год", — заключил эксперт.