МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Evraz в 2022 году снизил производство стали на 5,9% по сравнению с предыдущим годом — до 12,8 миллиона тонн, следует из отчета "ЕвразХолдинг Финанс".

Сообщается также, что доля группы компаний Evraz в производстве стали в РФ за 2022 год составила 15%, в добыче угля — 20%.

"По мнению эмитента, результаты деятельности Группы в отрасли являются положительными и соответствующими тенденциям развития отрасли… Группа компаний Evraz уделяет внимание развитию продуктового портфеля (в частности увеличению доли продуктов с высокой добавленной стоимостью) и поиску новых рынков сбыта", — говорится в отчете.

В феврале компания сообщила, что не будет публиковать годовой отчет и аудированную финансовую отчетность за 2022 год, так как не смогла привлечь аудитора из-за санкций, введенных Великобританией.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.